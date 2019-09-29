برلمانى: مجلس النواب حرص على إقرار تشريعات تذليل العقبات أمام المستثمرين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مصطفي الكمار، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين القناطر، إن عددا من القوانين والتشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع تعكس توجه الدولة للنهوض بالاقتصاد و تحسين الوضع الاقتصادي بما يسمج بجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية .

وأضاف الكمار، أن إقرار هذه التشريعات سيساهم فى تحسين بيئة الاقتصاد وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين، بما ينعكس في الأخير علي سوق العمل وتوفير المزيد من فرص الاستثمار التي توفر المزيد من فرص العمل للقضاء علي البطالة وتحسين حياة المواطنين. Advertisements وأشار نائب شبين القناطر، إلى أن المجلس حرص على إقرار قوانين وتشريعات فى مختلف القطاعات الاقتصادية سواء ما يخص قانون تنظيم اتحادات الصناعات المصرية والغرف الصناعية، أو الضريبة على العقارات والدخل وقانون الثروة المعدنية. وأكد الكمار أن أهم القوانين التى تم إقرارها أيضا التعديلات الخاصة بقانون الاستثمار وكذلك قانون حماية المنافسة ومتع الاحتكار، وأن هذه القوانين سيكون لها الأثر الاكبر فى تذليل العقبات أمام المستثمرين مما يعطى الفرصة لفتح الباب أمام تأسيس مشروعات جديدة .

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