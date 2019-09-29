شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: العمليات الإرهابية تزيد الشعب تكاتفا خلف قيادته السياسية والعسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، شهداء منيا القمح وزملائهم الذين استشهدوا دفاعا عن أرض الوطن، فى كمين بئر العبد بسيناء، أثناء قيامهم بواجبهم الوطنى وعملهم البطولى فى مواجهات مع العناصر الإرهابية.

وأضاف أن هذه العمليات الإرهابية تزيد الشعب والقوات المسلحة إصرارا على اجتثاث جذور الظلام والإرهاب من كل شبر فى أرض مصر، كما تزيد من تكاتف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية والعسكرية.

وأعرب مشهور عن خالص تعازيه لأسر الشهداء ولأهالى منيا القمح فى فقدان ثلاثة من خيرة شبابها، داعيًا الله أن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.

وأكد النائب أن الدولة تخوض حربًا ضروسًا ضد الإرهاب، من أجل حرية الشعب المصرى وحماية لأرضه الطاهرة، مشيرًا إلى أن ما تحققه مصر من نجاحات خلال السنوات الأخيرة يزيد من الغل والحقد الدفين لدى هؤلاء، مضيفا "إلا أننا سنستمر في مسيرتنا التنموية، وسندافع عنها وعن أرض وطننا بكل غال ونفيس".