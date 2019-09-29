محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:
قال مصدر مسؤول في بنك الكويت الوطني مصر، لمصراوي، إن البنك قرر خفض الفائدة بنسبة 0.5% على حسابات التوفير والودائع في اجتماع لجنة الأصول والخصوم "الأليكو" اليوم.
ويأتي هذا القرار بعد قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.
وذكر المصدر لمصراوي، أن البنك أبقى على فائدة الشهادات الادخارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الثابت دون تغيير لتصل إلى 12% سنويا للعائد الذي يصرف شهريا، وإلى 12.5% سنويا للعائد الذي يصرف بشكل ربع سنوي.
وأضاف المصدر أن البنك لم يحسم الفائدة على القروض الشخصية بعد، وأنه سيدرس قرارات البنوك الأخرى بشأنها.
كانت هذه تفاصيل خبر "الكويت الوطني" يخفض الفائدة 0.5% على حسابات التوفير والودائع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.