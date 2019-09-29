بنك الاستثمار يبقى الفائدة على أعلى شهادة ادخار في مصر دون تغيير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

قال محمود منتصر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن البنك قرر الابقاء على فائدة شهادة الاستثمار ذات عائد 14.75% سنويًا دون تغيير، رغم قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%.

ويطرح بنك الاستثمار القومي شهادته عبر فروع البنك الأهلي المصري نظرا لعدم امتلاك أفرع خاصة.

وتعد شهادة الاستثمار "ب" من بنك الاستثمار، صاحبة أعلى عائد بين الشهادات في البنوك المصرية، ويصرف عائدها شهريًا لمدة عام.

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وقال منتصر لمصراوي إن البنك قرر في اجتماع اليوم، الابقاء على فائدة شهادة الاستثمار "ب" ذات آجال 3 سنوات عند 14.25% والتي يصرف عائدها كل 3 أشهر.

وكان البنك المركزي قرر خفض الفائدة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي.

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