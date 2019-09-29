فصول رياض أطفال للصم وضعاف السمع بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحى:

افتتح محافظ الفيوم اليوم الأحد، فصول رياض الأطفال والحديقة، بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بنات بالفيوم، بحضور مسئولي مؤسسة أمنية مصر الخيرية.

وعقب الافتتاح شهد المحافظ ومرافقيه العرض الرياضي لطلاب المدرسة، وعددًا من الفقرات الغنائية، كما قام بتوزيع الحقائب الدراسية على التلاميذ.

واستمع المحافظ إلى شرح وافٍ حول مراحل تنمية السمع، وكيفية اكتشاف فقدان السمع عند المواليد، والوقاية من ضعف وفقدانه، موجهاً بضرورة عمل حصر بالأشخاص الذين يعانون من ضعف وفقدان السمع بالمحافظة، للفحص وتقديم العلاج اللازم للحالات، مع توفير التدريب المهني لهم.