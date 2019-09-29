بالصور.. إنشاء شارع سياحي ترفيهي للمشاة في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، سير العمل في إنشاء الشارع السياحي الترفيهي الواقع بين مكتبة مصر وحديقة المنتزة بحي الشرق، والمخصص للمشاة.

وأكد المحافظ، خلال جولته، على أن الشارع يقام على أحدث أسلوب حضاري وسياحي، وسوف يكون مقصدًا لأبناء المحافظة وزوارها، لافتًا إلى أن المحافظة مقبلة على طفرة سياحية بعد أن تغيرت خريطة السياحة بها، وظهرت المنتجعات والفنادق السياحية التي تديرها شركات عالمية متخصصة، لتكون السياحة أحدى محاور التنمية الأساسية بالمحافظة في السنوات المقبلة

ويضم الشارع عربات للمشروبات والوجبات السريعة مخصصة للشباب، إلى جانب مجموعة من المطاعم والكافيهات، كما سيجري توفير مناطق ألعاب للأطفال واستراحة للكبار، ليكون الشارع ملتقى لجميع الأعمار