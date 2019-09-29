عودة النائب العام السابق للمحكمة.. "عمومية قضاة النقض" تعتمد أعمال العام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

عقدت الجمعية العمومية لمحكمة النقض، اليوم الأحد، اجتماعها السنوي العادي برئاسة المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة - رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وقال المستشار محمد رضا مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة للمحكمة، إن بدأت الجلسة بتلاوة القرآن الكريم من أحد نواب رئيس محكمة النقض- ثم عرض المستشار رئيس المكتب الفني جدول الأعمال، ووافقت الجمعية بتصفيق حاد على تفويض المستشار عبد الله عصر رئيس المحكمة في إداراتها طوال العام القضائي الجديد وعلى توزيع العمل بالدوائر بالمحكمة طوال العام ودورة الكسب غير المشروع.

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وبدأ رئيس المحكمة بإلقاء كلمته التي رحب فيها بالأعضاء وهنأهم بالعام الجديد، مضيفا أنه فى خدمة الأعضاء وحريص على كافة مصالحهم فهو يشعر بكل ما يشعرون به من أمال وآلام وإنه عاهد رجال القضاء منذ رئاسته للمحكمة ومجلس القضاء الأعلى أن يكون الأمين والحريص والمدافع دائماً عن مصالح رجال القضاء.

وأحاط المستشار "عصر"، الجمعية فيما يخص عودة المستشار نبيل صادق النائب العام السابق إلى المحكمة إعمالاً للقانون وإن ذكره لا يعدو أن يكون تكريماً له وترحيباً به وهذا ما صادف الجمعية بتصفيق حاد.

وقدم الشكر لمجلس إدارة نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن للتعاون مع مجلس القضاء الأعلى في شأن أمور رجال القضاء ثم تم رفع الجلسة وتلقى رئيس المحكمة التهاني من السادة قضاة النقض بنجاح الجمعية العمومية السنوية لمحكمة النقض.