بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف ووكالة الفضاء المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، على توقيع بروتوكول تعاون علمي بحثي، بين كلية علوم الملاحة وتكنولوجيا الفضاء، ووكالة الفضاء المصرية، وذلك في إطار التحول الرقمي الذى تتبناه القيادة السياسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الهدف من البروتوكول هو تحقيق الاستفادة المثلى للإمكانيات العلمية والمادية لدى الطرفين، من مراكز بحثية ومعامل وورش إنتاجية وكوادر علمية، لإثراء العملية التعلمية والبحثية، إضافة إلى مشاركة الطرفين في المشاريع والبحوث العلمية والمؤتمرات وورش العمل، وتبادل المعلومات والخبرات والإشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه، علاوة على إقامة الندوات والفعاليات وبرامج التدريب المشتركة، لنشر المعرفة لعلوم الفضاء.

وأضاف رئيس الجامعة أن الوكالة تعمل على توفير منح لأعضاء هيئة التدريس المعاونة بنظام البعثات الداخلية، وتدريب الطلاب بالمعامل التخصصية الموجودة بالوكالة، طبقا لبرامج تدريب متفق عليها.