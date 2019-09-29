"فقدوا والدتهم أمام أعينهم".. سائق نقل يصدم زوجين وأطفالهما بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لضبط سائق سياة نقل صدم تروسيكل تستقله أسرة كاملة بمركز الصف جنوب محافظة الجيزة.

تلقى مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الشرق إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود حالة وفاة ومصابين بقرية غمازة الصغرى.

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تحريات المباحث توصلت إلى أنه في أثناء سير تروسيكل قيادة عامل صحبة زوجته وأطفالهما الثلاثة، يقيمون بمنطقة "نزلة عليان" ومسقط رأسهم محافظة الفيوم، فوجئ بسيارة نصف نقل، لم يستطع تفاديها، مام أدى إلى وقوع حادث التصادم، وفرار السائق.

فارقت السيدة الحياة متأثرة بجراحها، بينما نُقل الأب وأطفاله الثلاثة إلى المستشفى -حالتهم العامة مستقرة- وتم إيداع رب الأسرة العانية المركزة بسبب حالة النزيف الشديد.

تحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة للتحقيق.