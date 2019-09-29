بإعتبار أنه "سيضرّ بمصلحة الطفل مستقبلا"، القضاء الفرنسي يمنع إسم "جهاد"

أصدرت محكمة في مدينة ديجون بشرق فرنسا قرارا يحظر إطلاق إسم جهاد على طفل حديث الولادة.

ووفقا لراديو "فرانس إنفو"، فقد ولد لأحد سكان منطقة ديجون في نوفمبر 2018 إبن قرر تسميته جهاد، لكن وبعد شهور من المحاكمة، أصدر القاضي حكمه وأعلن أن الإسم "سيضر بمصلحة الطفل" مستقبلا.

وقال القاضي في نص الحكم "حتى لو كان إسم جهاد إسما مستخدما في العالم العربي ويعني... الكفاح المقدس، الحرب المقدسة، العمل، الجهد، وبالتالي يحمل معنى إيجابيا، فإنه يظل مرتبطا في ذهن الجمهور في ضوء الإرهاب الحالي بالحركات الأصولية الإسلامية".

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ووفقا لمحطة الراديو، سيتم إعطاء الطفل إسم جاهد بدلا من جهاد.

*روسيا اليوم*