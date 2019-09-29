الجيش الجزائري يعثر على مخبأ لصواريخ أرض – أرض

عثر الجيش الجزائري، اليوم الأحد، على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على أربعة صواريخ أرض ـ أرض في مدينة تمنراست جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن المخبأ كان يحتوي على بندقيتين من
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