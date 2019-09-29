الارشيف / اخبار العالم

الجيش الجزائري يعثر على مخبأ لصواريخ أرض – أرض

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 

عثر الجيش الجزائري، اليوم الأحد، على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على أربعة صواريخ أرض ـ أرض في مدينة تمنراست جنوب البلاد.
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن المخبأ كان يحتوي على بندقيتين من

نوع كلاشينكوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة، كما تم العثور على جثمان إرهابيين اثنين في محافظة جيجل، وإيقاف 124 مهاجرًا غير شرعي في مناطق بومرداس ووهران.
 
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الجزائري يعثر على مخبأ لصواريخ أرض – أرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا