الجيش الجزائري يعثر على مخبأ لصواريخ أرض – أرض

عثر الجيش الجزائري، اليوم الأحد، على مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوي على أربعة صواريخ أرض ـ أرض في مدينة تمنراست جنوب البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية - أن المخبأ كان يحتوي على بندقيتين من

نوع كلاشينكوف، إضافة إلى كمية من الذخيرة، كما تم العثور على جثمان إرهابيين اثنين في محافظة جيجل، وإيقاف 124 مهاجرًا غير شرعي في مناطق بومرداس ووهران.