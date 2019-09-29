الاتحاد الأوروبي يشجع التحول الديمقراطي في السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي في السودان، اليوم الأحد أنه يشجع التحول في البلاد، وأنه على استعداد لدعم البلاد في طريقها نحو السلام والديمقراطية والازدهار.



والتقى سفراء دول الاتحاد الأوروبي المقيمين في جنيف مع وزير العدل السوداني، نصر الدين عبد الباري، الذي مثل بلاده في أعمال الدورة 42

لمجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف.



وكان المجلس رحب بالتزام السودان بفتح مكتب قطري للمفوضية بولاية كاملة، كما جدد ولاية الخبير المستقل لفترة عام، تمهيدا للخروج من ولايته، ورحب بالثورة السودانية.