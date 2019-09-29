صحيفة أميركية تكشف سر اهتمام ترامب بأوكرانيا

كشفت صحيفة "نيويوك تايمز"، الأحد، عن سبب اهتمام الرئيس الأمريكي بأوكرانيا في الآونة الأخيرة، في ضوء المكالمة المثيرة للجدل، التي أجراها دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

وذكرت الصحيفة أن سبب اهتمام الرئيس الأميركي بأوكرانيا يرجع بالأساس

إلى ميل الرئيس الأمريكي إلى الربط بين أوكرانيا وروسيا في قضية التدخل الروسي بالانتخابات الأمريكية عام 2016.

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وقالت الصحيفة إنها استندت في تقريرها إلى وثائق ومصادر أمريكية وأوكرانية، أفادت بأن

ترامب يعتقد أن الرسائل الإلكترونية السرية للمرشحة الديمقراطية السابقة، هيلاري كلينتون، كانت مخزنة على خوادم في أوكرانيا.

ويخالف هذا الاعتقاد الاستنتاجات، التي توصلت إليها أجهزة المخابرات ووزارة العدل الأميركية، والتي أشارت إلى أن روسيا كانت مسئولة عن التدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، التي فاز فيها ترامب على كلينتون في 2016.