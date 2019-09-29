المقاومة الإيرانية تقدم تفاصيل جديدة حول هجمات أرامكو



يعقد مكتب ممثلية المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في الولايات المتحدة الأميركية بواشنطن مؤتمرا صحفيا صباح غد الاثنين في واشنطن، وذلك للكشف تفاصيل جديدة عن الهجوم الإيراني على منشآت أرامكو السعودية . وبحسب بيان للممثلية فإنه سيتم عقد المؤتمر في النادي الوطني للصحافة بواشنطن، حيث تكشف المقاومة عن معلومات استخباراتية حصل عليها "مجاهدي خلق" من داخل النظام الإيراني، حول الهجوم على المنشآت النفطية السعودية في 14 سبتمبر الجاري. وذكر البيان أن: "قوات الحرس الثوري شنت هجوما من الأراضي الإيرانية على منشآت نفطية سعودية، بناء على أوامر من المرشد الأعلى للنظام علي خامنئي وموافقة حسن روحاني". ومن المقرر أن يتم الكشف خلال اللقاء عن تفاصيل عملية صنع القرار وقادة الحرس الثوري الإيراني، والقواعد المشاركة في الهجوم.

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