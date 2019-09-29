ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار في شمال الهند إلى 120 قتيلاً

قال مسؤولون اليوم الأحد، إن حصيلة ضحايا الأمطار التي هطلت في شمال الهند ارتفعت إلى 120 قتيلاً، حيث تم تسجيل أكثر من 50 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية فقط.

وقد شهدت أجزاء من ولايتي أوتار براديش وبيهار هطول أمطار غزيرة تصاحبها عواصف وبرق منذ الخميس الماضي. وأدى هطول الأمطار لسقوط الأشجار وأعمدة الأسلاك الكهربائية وتطاير الأسقف.

وقال المسؤولون بإدارة الكوارث بولاية أوتار براديش إن 49 شخصاً لقوا حتفهم في حوادث متعلقة بالأمطار، بالإضافة إلى 64 حالة وفاة تم تسجيلها منذ الخميس الماضي.

وأفادت شبكة تلفزيون نيودلهي "ان دي تي في" بأن الأمطار الغزيرة ضربت ولاية بيهار، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وتوقعت هيئة الأرصاد هطول مزيد من الأمطار على المنطقة غداً الإثنين.

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