مصر: مقتل 15 إرهابياً بشمال سيناء في مواجهات مع الأمن

أحمد عاطف (القاهرة)

أعلن الأمن المصري مقتل 15 إرهابياً خلال مداهمة بؤرة لهم بإحدى مناطق مدينة العريش في شمال سيناء.

وأوضح الأمن المصري أنه توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني حول اختباء مجموعة من العناصر الإرهابية بإحدى المزارع الكائنة بـ"حي الحوص" في نطاق منطقة العبور، التابع لدائرة قسم شرطة أول العريش بشمال سيناء للإعداد لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

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وأكد الأمن أنه تم التعامل مع تلك المعلومات واستهداف نطاق تمركز هذه العناصر إلا أنهم حال استشعارهم باقتراب القوات بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم ممّا دعا للتعامل معهم، فلقوا مصرعهم، وعُثر بحوزتهم على تسعة بنادق آلية، وثلاث بنادق خرطوش، وعبوتين ناسفتين، بالإضافة لحزام ناسف، وتم تقنين الإجراءات حيال الواقعة وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق – بحسب البيان الأمني.