الضباب يوقف العمل في مطار الجزائر

الجزائر (الاتحاد) توقف العمل في مطار الجزائر الدولي، صباح اليوم، بسبب الضباب الكثيف، بحسب الخطوط الجوية الجزائرية. وأعلنت سلطة المطار أن الرحلات ستعود إلى الاستئناف حال ما ينقشع الضباب وتحسن الرؤية. اقرأ أيضاً... 80 مرشحاً محتملاً لـ«رئاسية الجزائر».. والحراك يواصل التظاهر

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