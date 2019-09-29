اندلع ظهر اليوم، حريقاً ضخماً في محطة قطار الحرمين بالسليمانية، في جدة غربي السعودية.



‏وقالت إمارة منطقة مكة المكرمة، إن الدفاع المدني بـجدة يباشر إخماد حريقا اندلع في سقف محطة قطار الحرمين بالسليمانية.



وأضافت : ما زالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق دون تسجيل إصابات حتى الآن.



وأدى الحريق إلى إيقاف رحلات القطار، حيث ارتفعت ألسنة اللهب إلى مسافات بعيدة، فيما يجري إخلاء صالات المحطة من الموظفين والركاب.



وبحسب مصادر إعلامية سعودية،فقد استعانت الجهات المختصة بالطيران العمودي في عمليات الإطفاء.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عقب مقتل حارس الملك.. اندلاع حريق ضخم بمحطة قطار جدة السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.