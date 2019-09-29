مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز بظروف غامضة 

قتل الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز، اللواء عبد العزيز الفغم، مساء السبت، في ظروف غامضة.

ونعى نشطاء سعوديون اللواء الفغم الذي كان يوصف بالحارس الأمين، حيث عمل حارسا شخصيا للملك عبد الله، ومن بعده الملك سلمان.

وبحسب وسائل اعلام سعودية، فإن الصلاة على اللواء الفغم ستكون اليوم الأحد، في المسجد الحرام.

وذكر ناشطون إنه قتل بسبب خلاف شخصي في منزل صديقه الذي يعمل سائقا شخصيا للملك سلمان.

يذكر أن اللواء عبد العزيز الفغم هو الحارس الخاص للملك سلمان ومن قبله الملك عبد الله، ولفت الأنظار إليه لدقته في عمله وحاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية وتلقى ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى رتبة لواء عام 2017.