شاهد عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان في آخر ظهور رسمي له

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ظهر اللواء الراحل عبدالعزيز الفغم رسمياً آخر مرة خلال استقبال الملك سلمان رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في جدة في 25 من سبتمر الجاري.
ونعت عائلة الفغم في ساعة مبكرة من صباح الأحد، الفقيد اللواء عبدالعزيز، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان، الذي ضجت برحيله مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية.
وعلق عضو مجلس الشورى شقيق الفقيد الدكتور نواف الفغم عبر حسابه قائلاً: ”إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله اللواء #عبدالعزيز_الفغم، ونعزي مقام سيدي خادم الحرمين وسمو ولي عهده والوطن، والحمد لله على قضائه وقدره، وسيصلى عليه في الحرم المكي اليوم بحول الله، ادعوا له وسامحوه”.
من جانبه، قال بداح الفغم واصفاً ما حدث: “رحم الله عمي اللواء عبدالعزيز بداح الفغم، بعد مقتله حينما كان في منزل صديقه على يد صديق ثالث لهما (غدراً) وذلك مساء يوم أمس السبت الحمد لله. رجل تشرف بخدمة وطنه وملوكه عن قرب، والشرف لنا جميعا بعد ذلك، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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وفي نفس السياق، قال بدر الفغم: “لله ما أخذ ولله ما أعطى وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى خالي عبدالعزيز بن بداح الفغم، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
وشاطر السعوديون عائلة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحزن بعد تداول نبأ وفاته في جدة.
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