كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي: الرأي العام يتحول لدعم التحقيق في مكالمة ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن الرأي العام بات الآن على جانب التحقيق في محاكمة الرئيس دونالد ترامب عقب نشر معلومات جديدة عن محادثاته مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

وأعلنت بيلوسي هذا الأسبوع عن دعمها للتحقيق بعد ظهور شكوى ضد المبلغين عن المخالفات والتي قالت أن ترامب يبدو أنه طلب تأييدًا سياسيًا من الرئيس الأوكراني بهدف مساعدته على إعادة انتخابه العام المقبل.

واتبعت بيلوسي لعدة أشهر مقاربة حذرة في تقدير دعوات أعضاء مجلس النواب الديمقراطي الآخرين إلى بدء إجراءات عزل ضد ترامب، الأمر الذي زاد صوته بعد أن أدلى المستشار الخاص السابق روبرت مولر بشهادته في 24 يوليو حول التحقيق الذي أجراه ترامب والتدخل الروسي في انتخابات عام 2016.

وأضافت أن مقاومتها لإجراء تحقيق في المساءلة تطورت بسرعة من حثها على أن يظل زملاؤهم الديمقراطيون حذرين من التداعيات السياسية قبل انتخابات العام المقبل إلى أقصى درجة من التقدم مع ظهور تفاصيل عن تعامل ترامب مع زعيم أوكرانيا.

وقال بيلوسي: "سيحجب رئيس الولايات المتحدة المساعدات العسكرية التي يدفعها دافعو الضرائب لزعزعة زعيم دولة أخرى ما لم يفعل ذلك لصالحًا سياسيًا - وهذا واضح للغاية".

وفي مكالمة هاتفية في 25 يوليو بين ترامب وزيلينسكي، طلب الزعيم الأمريكي من نظيره بدء تحقيق مع المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وابنه هانتر، الذي عمل في مجلس إدارة شركة طاقة أوكرانية.

ونفى كل من بايدن ارتكاب أي مخالفات.

وانتقد ترامب التحقيق في قضية المساءلة، بحجة أنه لم يرتكب أي خطأ واتهم الديمقراطيين بإطلاق "مطاردة ساحرة" ذات دوافع سياسية.

ويحقق المشرعون في مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون في مخاوف من أن تصرفات ترامب قد عرّضت الأمن القومي وسلامة الانتخابات الأمريكية للخطر.

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وألقت لجنة التحقيق في قضية المساءلة الضوء على رئاسة ترامب بعد أشهر فقط من خروجه من الظل من خلال تحقيق مولر.

وقالت بيلوسي خلال الحدث: "إذا كانت الحقائق مقنعة للشعب الأمريكي، فقد تكون لبعض الجمهوريين".

ولم تتنبأ بيلوسي بالوقت الذي سيستغرقه المجلس لإكمال أي إجراءات محتملة ضد ترامب.

وقالت "سيستغرق الأمر ما دامت لجنة الاستخبارات بحاجة إلى متابعة كل الحقائق".

وحضر عدة مرشحين ديمقراطيين للرئاسة الحدث الذي استمر ثلاثة أيام في أوستن، بمن فيهم العمدة بيت بوتيجيج والممثل السابق بيتو أوروك والسناتور آمي كلوبوشار ووزير الإسكان السابق جوليان كاسترو، وجميعهم وافقوا مع بيلوسي على أن حملة طرد ترامب من منصبه يجب أن التركيز على السياسات وليس الإقالة.

وبينما أظهرت بعض استطلاعات الرأي أن الأميركيين منقسمون بشأن دعم المساءلة، قال كاسترو، الذي خدم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إنه يعتقد أن الجمهور سوف يدعم التحقيق بشكل متزايد.

وقال كاسترو في هذا الحدث "كما هو الحال في ووترغيت، وبعد ظهور المزيد من الأدلة... سترى المزيد من الأشخاص من مختلف الأوساط السياسية يدعمونها"، في إشارة إلى التحركات في عام 1974 لإقالة الرئيس السابق ريتشارد نيكسون.

واستقال نيكسون قبل بدء إجراءات الإقالة.