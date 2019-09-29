كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جير بيدرسن": وجود 5 جيوش بسوريا يهدد أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، اليوم الأحد، عن قلقه لوجود 5 جيوش مختلفة في سوريا، مؤكدا على أن ذلك يهدد سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

وشدد: على أنه في نهاية المطاف يجب أن تكون أراضي سوريا بأكملها تحت سيطرة الحكومة.

وأضاف في حديث لـ"نوفوستي"، أنه سيلتقي مع الرؤساء المشاركين بالدستورية السورية لمناقشة العمل اللاحق للجنة.

وقال بيدرسن، إنه اتفق مع وليد المعلم وزير الخارجية السوري، ونصر الحريري رئيس هيئة التفاوض السورية المعارضة، على كيفية عمل اللجنة اللاحق.

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وأشار إلى أنه سيلتقي في البداية مع الرئيس المشارك للجنة عن الحكومة السورية، ومن ثم مع نظيره عن المعارضة، وأكد أن السوريين أنفسهم، سيحددون جدول أعمال أول لقاء للجنة.

ولفت إلى أنه سيعلن قريبا أسماء الرؤساء المشاركين للجنة، مؤكدا على أن تحديد الأسماء بات في مرحلته النهائية.

وذكر أنه سيطلع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين المقبل، بشكل مفصل على نشاط اللجنة الدستورية، وقال: إن "الأمم المتحدة ستلعب دور الوسيط بين الجانبين، ولن يقوم بهذا الواجب أي طرف آخر".

وأضاف أن اللقاء الأول للجنة، قد يعقد بحضور ممثلين أجانب، لكن حتى الآن لم توجه الدعوة لأحد.

