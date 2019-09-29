كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية الإماراتية: إيران تستمر في تسليح الجماعات الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد الشيخ عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، بأن إيران تستمر في تسليح الجماعات الإرهابية في المنطقة، وأن بلاده لن تتخلى عن حقها بالسيادة على الجزر، التي تحتلها إيران.

وشدد الوزير الاماراتي، على أن بلاده ستواصل جهودها لإنقاذ اليمن من أزمته والتصدي لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وغيرها من التنظيمات الإرهابية.

ووصف الوزير الإماراتي الاعتداءات على السعودية، وآخرها على منشآت "أرامكو"، في كلمته بالأمم المتحدة، بأنها لا تمس بأمن المملكة وحسب بل تطال الاقتصاد العالمي.

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وافتتح الشيخ عبد الله بن زايد كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتوجيه تحية إجلال وتقدير إلى هزاع المنصوري؛ أول رائد فضاء إماراتي يزور محطة الفضاء الدولية للأبحاث، معتبرا أنه بهذه الخطوة الكبيرة تبدأ دولة الإمارات عصرا جديدا للاستثمار في علوم الفضاء، وبناء جيل جديد في عالم العلوم والتكنولوجيا والتنوير.

هذا وقد انطلق رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، يوم الأربعاء الماضي الموافق 25 من سبتمبر، من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان، وذلك عبر المركبة الفضائية الروسية Soyuz-MS 15.

ويمضي المنصوري نحو 8 أيام في محطة الفضاء الدولية.