كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يتعهد بمواصلة مهامه حتى الموعد النهائي لخروج بريطانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعهد بوريس جونسون، اليوم الأحد، بالبقاء في منصبه كرئيس للوزراء في بريطانيا حتى لو فشل في التوصل إلى اتفاق بمغادرة الاتحاد الأوروبي، قائلًا إن حكومته المحافظة فقط هي التي يمكنها تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وحسبما أوردت وكالة "رويترز"، في بداية المؤتمر السنوي لحزبه في مدينة مانشستر الشمالية، يرغب "جونسون" في حشد حزبه برسالة "لنفعل أو نموت" مفادها أنه سيلقي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية شهر أكتوبر، مع أو بدون صفقة.

ولكن هناك عقبات يجب توضيحها، ليس أقلها ما يسميه "جونسون" "فعل الاستسلام" - أقر البرلمان القانون لإجبار رئيس الوزراء على طلب تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إذا لم يؤمن صفقة مع بروكسل بحلول قمة الاتحاد الأوروبي في 17 - 18أكتوبر.

ورفض "جونسون" مرة أخرى أن يشرح كيف يخطط للتحايل على هذا القانون والوفاء بوعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما يعمق عدم اليقين في تحول بريطانيا التجاري والسياسة الخارجية لأكثر من 40 عامًا.

وقال لتلفزيون "بي بي سي": "يمكن للناس أن يشعروا أن هذا البلد يقترب من لحظة اختيار مهمة وعلينا أن ننهض وعلينا تسليم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من شهر أكتوبر ... سأستمر في القيام بذلك".

ولدى سؤاله عما إذا كان سيستقيل لتجنب الاضطرار إلى طلب التأخير، قال "جونسون": "لا، لقد تعهدت بقيادة الحزب وبلدي في وقت صعب وسأواصل القيام بذلك. أعتقد أنها مسؤوليتي".

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انتقد نواب المعارضة بشدة إشارة "جونسون" إلى "مشروع الاستسلام"، قائلين، إن لغته تثير المزيد من الانقسام في بلد ظل منقسماً عليه منذ استفتاء عام 2016 حول عضوية الاتحاد الأوروبي.

على الرغم من أن خيار إجراء تصويت بحجب الثقة عن "جونسون" قد تم طرحه في بعض الأوساط ، قالت أنجيلا راينر ، رئيسة سياسة التعليم في حزب العمل ، إن الحزب يريد "عدم إبرام أي صفقة" قبل أن يفعل أي شيء آخر.

لكن الوقت ينفد في الجهود المبذولة لتجنب الخروج الفوضوي المحتمل عن الاتحاد الأوروبي، والذي تقول العديد من الشركات إنه قد يضر بالاقتصاد ويدفع البلاد إلى الركود.

من المتوقع أن تقدم الحكومة هذا الأسبوع مقترحات تهدف إلى التغلب على العقبة الرئيسية في المحادثات - الحدود بين مقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية وأيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي. حتى الآن فشل الجانبان في الاتفاق على كيفية منع العودة إلى الحدود الصعبة إذا فشلت أي صفقة مستقبلية في الحفاظ على تجارة خالية من الاحتكاك.

كما قال "جونسون"، إنه لا يزال يأمل في الحصول على "صفقة جيدة" لكنه أضاف، أنه لن يدعي أن ذلك سيكون سهلاً.

وأوضح: "من المؤكد أن دول الاتحاد الأوروبي الأخرى لا ترغب أيضًا في استمرار هذا الشيء، وهم لا يريدون أن تظل المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي مفعمة بالحيوية والتمرد وفي حالة من الفوضى ولا ترغب في التعاون بالطريقة التي يودون".