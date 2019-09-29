تلميذان يعتديان على زميلهما بواسطة سلسلة حديدية أمام مدخل إعدادية

شهد مدخل إعدادية “الوحدة في جماعة سيدي حمادي نواحي الفقيه بن صالح، أمس السبت، صراعا بين بعض التلاميذ أمام أبواب المؤسسة، انتهى بإصابة أحدهم على مستوى الوجه.

وحسب مصادر “اليوم24″، فإن تلميذا، يتابع دراسته في إعدادية الوحدة في جماعة سيدي حمادي، تعرض حوالي الساعة العاشرة صباحا إلى اعتداء من طرف زميليه في المؤسسة نفسها باستعمال سلسلة حديدية .

وأضاف المصدر ذاته أن التلميذ المعتدى عليه أصيب بجروح متفاوتة الخطورة على مستوى الوجه، بعدما أصيب بواسطة “سلسلة حديدية”، نقل على إثرها إلى المستشفى المحلي قصد العلاج.

وفتحت مصالح الدرك الملكي في المركز الترابي سوق السبت تحقيقا حول الواقعة، فيما طالب بعض أولياء الأمور المسؤولين بنشر الأمن خارج أبواب المؤسسة.