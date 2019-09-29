معهد “GOETHE ” الألماني يعلق برنامج منح التعليم للطلاب المغاربة

في خطوة جديدة، ووسط الإقبال المتزايد للطلاب المغاربة عليه، علق معهد “غوته” برنامج منح تعليم اللغة لطلاب المغرب.

وقالت وسائل إعلام ألمانية، خلال الأسبوع الجاري، إن الخدمات علقت حتى إشعار آخر، إلى أن يتم توضيح الوضع بشكل أكبر.

وتقول ذات المصادر، إن الإجراء الجديد، يأتي بسبب ترك ثلاثة طلاب من المغرب البرامج، لكي لا يعودوا إلى بلادهم.

ويقدم معهد “غوته” الألماني منحا دراسية لتعليم اللغة الألمانية لطلاب يتم اختيارهم من جميع أنحاء العالم لحضور دورات تقام في ألمانيا.