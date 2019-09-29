استنفار في شاطيء “زناتة”.. عمليات البحث عن جثث ضحايا “الزودياك” مستمرة

لا زالت عمليات البحث عن جثث ضحايا “زودياك” في شاطئ زناتة ضواحي المحمدية، مستمرة، اليوم الأحد، بعد أن لفظت أمواج البحر صباح يوم أمس، جثث عدد من الشبان الذين كانوا ينوون “الحريك” صوب الديار الأوروبية عبر زوارق الهجرة غير الشرعية.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن شاطىء زناتة يعيش استنفارا كبيرا من طرف السلطات، في هذه الأثناء، ومنذ أنس، للبحث عن جثث محتملة للعشرات من الشباب الذين كانوا يطمحون في الوصول إلى الضفة الأخرى، عبر زورق مطاطي، بعضهم ينحدر من إقليمي قلعة السراغنة وبني ملال، وآخرون من مدن مغربية اخرى.

وبحسب المعطيات المتوفرة لدى السلطات المحلية، فقد جرى، يوم أمس السبت، انتشال جثث سبعة مواطنين، ضمنهم فتاة عشرينية، فيما تم العثور على ثلاثة أشخاص فاقدين للوعي تم نقلهم إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي العلاجات الضرورية.