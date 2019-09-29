شابان “يشرملان” أستاذة.. رفضت تسليمهما حقيبتها اليدوية

عمد جانحان، أول أمس الجمعة، الاعتداء على أستاذة، وسرقة حقيبتها، باستعمال سلاح أبيض، وذلك في حي السلام في مدينة قلعة السراغنة.

وحسب مصادر محلية، فإن عشريني ترصد الأستاذة الضحية، وهو على متن دراجة نارية رفقة شاب آخر، قبل أن يباغتاها، محاوليْن سلبها حقيبتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الأستاذة قاومت هذه العملية، غير أن أحد المعتدين أستعمل سكينا، ووجه إليها طعنة على مستوى وجهها، ما تسبب لها في جرح غائر، وتشوه، إذ تركاها مدرجة في دمائها، بعد أن نزعا منها حقيبتها، ولاذا بالفرار.

وتقدمت الأستاذة، التي تعمل في القطاع الخاص بشكاية لدى مصالح الأمن، التي باشرت تحرياتها من أجل الوصول إلى مرتكبي هذه العملية الاجرامية.