ذكرى هبة القدس والأقصى: زيارات أضرحة الشهداء والمسيرة الثلاثاء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظم مسيرة زيارات أضرحة شهداء هبة القدس والأقصى، ووضع أكاليل الزهور، بمشاركة قيادات العرب الفلسطينيين وذوي الشهداء ورؤساء السلطات المحلية العربية، صباح الثلاثاء المقبل، بدءا من قرية جت المثلث، في إطار فعاليات ونشاطات إحياء الذكرى السنوية لهبَّة القدس والأقصى، وتلبية لقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وبالتنسيق والتعاون مع لجنة ذوي الشهداء والسلطات المحلية العربية ذات الصلة المباشرة.

شهداء هبة القدس والأقصى

ووِفقاً للبرنامج التقريبي ستنطلق المسيرة حسب التالي: جت المثلث: الساعة الثامنة والنصف صباحاً (08:30). أم الفحم: الساعة التاسعة والنصف (09:30). مُعاوية: العاشرة والنصف (10:30). الناصرة: الثانية عشرة ظهراً (12:00). كفر مندا: الواحدة (13:00). سخنين: الثانية (14:00). عرابة: الثالثة (15:00). كفر كنا: الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00).

كما ستنطلق المسيرة المركزية القُطرية، في هذه المناسبة الوطنية والنضالية الوحدوية، عند الساعة الرابعة بعد الظهر (16:00)، من قرب النصب التذكاري للشهداء في كفر كنا، وتُختتَم بمهرجان شعبي في ساحة العين.

وستُرفع خلال إحياء ذكرى هذه المناسبة عدة قضايا ومواضيع ومواقف، فإلى جانب قضية إحياء ذكرى الشهداء وقضايا مواجهة سياسة هدم المنازل العربية وغيرها من القضايا الهامة، فإن قضية مواجهة مجمل ظواهر ومَظاهر العنف والجريمة في المجتمع العربي ما زالت قضية مركزية ومحورية على أجندة وبرنامج الجماهير العربية وقياداتها، لما لها وعليها من إسقاطات ومَخاطر في مختلف مستويات حياتنا الفردية والجماعية، حسبما أكدت لجنة المتابعة.