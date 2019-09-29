أوباميانغ يعلق على إمكانية رحيله عن آرسنال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رد نجم آرسنال الإنجليزي، بيير إيميريك أوباميانغ، على الأنباء التي ترددت بخصوص إمكانية رحيله عن "المدفعجية" خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكر أوباميانغ في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "الرحيل عن آرسنال؟ أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا، ومتأكد من أننا نستطيع تقديم الإضافة للفريق".

وتابع "أشعر أننا نستطيع تغيير بعض الأشياء رفقة آرسنال، وسنحاول فعل ذلك. لقد حان وقت الفوز بالبطولات هنا".

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وكانت بعض التقارير ربطت أوباميانغ بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في الصيف المقبل، لا سيما أنه سيكون على أعتاب بدء الموسم الأخير في عقده مع آرسنال.

وأتم "أشعر أن الوضع سيكون جيد جدًا في النادي خلال السنوات القليلة المقبلة. نريد أن نلعب في مستوى عالٍ ونفوز بالبطولات. هذا ما نتحدث عنه دائمًا".

يذكر أن آرسنال يستعد لمواجهة مانشستر يونايتد، غدًا الإثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من البريمييرليغ.