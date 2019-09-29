طمرة: اتهام شاب بالسطو وسرقة مبلغ مالي كبير من متجر

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تقدم النيابة العامة اليوم، الأحد، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 18 عاما من مدينة طمرة، تنسب إليه تهمة السطو على محل تجاري بتاريخ 19.08.2019 في طمرة، وسرقة مبلغ يقدر بأكثر من 40 ألف شيكل منها، وستطلب النيابة تمديد اعتقاله لغاية الانتهاء من كافة الإجراءات القضائية ضده.

ويستدل من ادعاء النيابة أن الشاب وصل إلى المتجر وصوّب المسدس الذي كان بحوزته نحو العامل، وطلب في البداية تعبئة حقيبة بالسجائر، لكنه ألقى السجائر بعد ذلك، واستبدل ذلك بسرقة أكثر من 40 ألف شيكل من الصندوق المالي في المتجر، فيما حاول صاحب البقالة مطاردته، لكن الشاب أطلق النار باتجاه مركبة صاحب المتجر وفر هاربا من المكان بعد ذلك.

وجاء أيضا أن الشاب كان قد وصل إلى المتجر وهو يقود دراجة نارية مسروقة بلا تأمين ودون أن يكون بحوزته رخصة قيادة.