يوفنتوس يسعى للتعاقد مع المغربي حكيمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق يوفنتوس الإيطالي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع نجم بوروسيا دورتموند الألماني، أشرف حكيمي، المعار من ريال مدريد الإسباني.
وبحسب ما نقله موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن يوفنتوس مهتم جدًا بحكيمي، ولكنه لن يتخذ الآن أي خطوة بشأن ضمه.
وأشارت إلى أن قرار يوفنتوس يعود إلى أن حكيمي يلعب مع دورتموند على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما أن عقد اللاعب المغربي مع ريال مدريد ينتهي في صيف 2021.
يذكر أنه تم تصعيد حكيمي إلى الفريق الأول في ريال مدريد خلال عام 2017، قبل أن ينتقل إلى دورتموند معارًا لمدة موسمين في صيف 2018.
ويتميز حكيمي بالقدرة على اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر.
ويركز يوفنتوس على ضم اللاعبين المميزين في صفقات مجانية، بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم السابقة.
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