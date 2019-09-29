شكرا لقرائتكم خبر عن صنعاء.. الحوثيون يهربون قاتل موالٍ لهم وقبائل عتمة تحذر والان مع التفاصيل
طالبت قبائل عتمة غرب محافظة ذمار بتسليم أحد القتلة الموالين لمليشيات الحوثي والذي ارتكب جريمة قتل طالت أحد أبناء قبيلة عتمة وسط العاصمة صنعاء.
وحملت قبائل عتمة في بيان لها، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة بتهريبها للقاتل "علي صالح جابر" والذي ينحدر الى بيت السريحي بصنعاء.
واحتمى القاتل لدى مجموعة من مسلحي مليشيات الحوثي بعد أن قاموا بتهريبه من أحد السجون بعد جريمة قتل ارتكبها طالت المواطن اسماعيل غيلان أحد أبناء مديرية عتمة عقب محاولة القاتل البسط على إحدى الأراضي.
وحذرت قبائل عتمة سلطة مليشيات الحوثي من عواقب تهريب القاتل، مؤكدة أن أرواح المواطنين ليست رخيصة ولن تتهاون في قضيتها حتى إعادة الجاني حتى تأخذ العدالة مجراها في القضية ومحاسبة المتورطين في تهريبه.
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