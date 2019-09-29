شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف حوثي لمواقع المشتركة شرق وجنوب الدريهمي بالحديدة والان مع التفاصيل

تعرضت مواقع متفرقة تتمركز فيها القوات المشتركة في مديرية الدريهمي لقصف مدفعي عنيف واستهداف بالأسلحة الثقيلة من قبل مليشيات الحوثي ظهر اليوم الأحد.

مصادر عسكرية ميدانية أفادت عن قيام المليشيا بشن قصف مدفعي عنيف على مواقع القوات المشتركة المتمركزة شرق مديرية الدريهمي ، واستخدمت المليشيات خلال عمليات القصف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 82 ومدفعية الهاون من عيار 120.

وأضافت المصادر أن المليشيات فتحت النار على المواقع من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وأخرى من عيار 12.7 وبسلاح البيكا بشكل مكثف كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة الخفيفة وبالأسلحة القناصة منذ ساعات الظهيرة وحتى هذه اللحظة.

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وفي مناطق جنوب مديرية الدريهمي استهدفت المليشيات مواقع القوات المشتركة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبالقذائف المدفعية ، ومنها قذائف مدفعية الهاوزر وقذائف مدفعية B10.