شكرا لقرائتكم خبر عن عقب صراع خلف 20 قتيلا..عودة التوتر في "رماضة" إب بعد مقتل أحد أبناء الحذيفي والان مع التفاصيل

قتل مواطن برصاص مسلحين في إحدى البلدات بمحافظة إب "وسط البلاد" في ظل فوضى تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية. وأكد مصدر محلي مقتل مواطن يدعى طه الحذيفي في منطقة رماضة بمديرية العدين غرب محافظة إب برصاص مسلحين مجهولين في ظل صراع بين أسرتي بيت الحذيفي والحاتمي منذ سنوات. وأفادت المصادر بعودة التوتر والصراع في منطقة رماضة بمديرية العدين بين أسرتي بيت الحاتمي وبيت الحذيفي وسط تغذية قيادات حوثية للصراع بين الأسرتين وإنحياز مليشيا الحوثي لصالح بيت الحاتمي على حساب بيت الحذيفي. Advertisements وقالت مصادر مطلعة بأن قيادات من مليشيا الحوثي أفرجت عن سجناء متهمين بالقتل من أسرة بيت الحاتمي وأبقت على سجناء بيت الحذيفي دون الإستجابة لمطالب بيت الحذيفي. وتحدث مصدر من أسرة بيت الحذيفي بأن المواطن طه محمد قاسم الحذيفي قتل بكمين مسلح برصاص مسلحي أسرة الحاتمي فيما تنفي أسرة الحاتمي الوقوق وراء مقتله وتتهم مسلحون من بيت الحذيفي بقتله. وخلفت جولة الصراع والمواجهات المسلحة خلال الأشهر والسنوات الأخيرة بين أسرتي الحذيفي والحاتمي ، والتي أستخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والخفيفة ، خلفت أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى وتضرر ودمار في منازل المواطنين وممتلكاتهم.

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