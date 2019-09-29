إدانات دولية لهجمات الحوثيين على السعودية

دانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى ألمانيا والكويت والسويد، بأشد العبارات، تزايد حدّة هجمات الحوثيين على المملكة العربية السعودية.

وفي بيان صدر عقب اجتماع عقدته الوفود الثمانية، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، اعتبرت هذه الهجمات «تهديدًا خطيرًا للأمن القومي للمملكة العربية السعودية، فضلاً عن تهديد أوسع للأمن الإقليمي، والتهديد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة»، مؤكدين استمرار دعمهم للعملية السياسية في اليمن بقيادة الأمم المتحدة، بحسب البيان.

كما أعربت المجموعة عن تقديرها للسعودية التي تبرعت للأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار في 25 سبتمبر (أيلول)، مثنية «على الجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الأطراف في تنفيذ اتفاق استكهولم والتوصل إلى حل سياسي للصراع في اليمن».

إلى ذلك، دعت أطراف الصراع لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وبسرعة ودون عراقيل، وفق ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2451، وحثت جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ضمان حمايتها للمدنيين.

وشددت وفود الدول الثماني التزامها بعملية السلام اليمنية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2216 ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل.