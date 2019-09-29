الداخلية العراقية تعقد سلسلة اجتماعات مع نظيرتها الايرانية بشأن زيارة الاربعين

وقال معن في مؤتمر صحفي عقده بالنجف وحضرته الخليج 365، إن "هناك سلسلة من الاجتماعات مع الداخلية الايرانية وتعاون وتبادل للمعلومات وتنسيق لوجستي وعقد اتفاقية وتوافق مع وزارة الداخلية الايرانية وقد وفر الجانب العراقي كل الأمور والمستلزمات لحماية الزوار من إيران ودول العالم كافة، فوزارة الداخلية العراقية قادرة على توفير الأمن والأمان لجميع الزائرين".من جانبه، صرح قائد شرطة النجف العميد فائق فليح الفتلاوي، أن "شرطة النجف بدأت بوضع خطة أمنية باشراف قيادة عمليات الفرات الأوسط من أجل تامين الزيارة لملايين الزوار الوافدين من داخل وخارج العراق، وتم اتخاذ اجراءات أمنية لانجاح زيارة الأربعين".

يشار الى أن وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي وصل، اليوم الاحد، الى محافظة واسط.