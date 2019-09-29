قوات مكافحة الشغب تطوق تمثالا للساعدي في الموصل 'صور'

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بأن قوات مكافحة الشغب طوقت تمثالا للفريق الركن عبد الوهاب الساعدي من المقرر ازاحة الستار عنه في الموصل.

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن قوات سوات ومكافحة الشغب تطوق، حاليا، تمثال الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي في الموصل"، مبينا أن "الاهالي توافدوا الى مكان التمثال في محاولة لازاحة الستار عنه والذي كان مقررا اليوم".

من جهتهم قال بيان عن "تجمع شباب نينوى"، إنهم وبعد تجهيز وتحشيد الناس وتنسيق وتواصل مستمر مع الجهات المعنية, تفاجئوا بوصول برقية عاجلة بمنع ازاحة الستار عن التمثال، بحجة مراعاة مشاعر بقية القادة الذين شاركوا بعملية التحرير".

واضاف التجمع في بيانه, أنه "في الوقت الذي نؤكد فيه على احترام التعليمات التي تصدر من قيادة جيشنا الباسل وقواتنا الامنية الموقرة، كنا نتمنى ان يتم التعامل مع هذه القضية الوطنية التي تمثل العراق وحده بدون اي تمييز بطريقة اكثر كياسة واحترام لأرادة الناس في نينوى".

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وقرر الاهالي، بسحب البيان، " الغاء عملية رفع الستار وسنكتفي بأجراء وقفة تضامنية سريعة مع الفريق عبدالوهاب الساعدي وقضيته ومع جراح بلدنا العزيز". وقرر الاهالي، بسحب البيان، " الغاء عملية رفع الستار وسنكتفي بأجراء وقفة تضامنية سريعة مع الفريق عبدالوهاب الساعدي وقضيته ومع جراح بلدنا العزيز".

يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، احال الاسبوع الماضي قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما اكد عبد المهدي، اليوم الاحد، ان لا رجعة عن قراره بإحالة الساعدي الى الامرة.