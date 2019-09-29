نائبة تحذر من 'انعكاسات سلبية' لرفض عبد المهدي العدول عن قرار احالة الساعدي

وقالت الناشي في بيان تلقته الخليج 365 إن "قرار تجميد قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي وماتعبه من اصرار من قبل رئاسة الوزراء يبعث رسالة مغلوطة عن ادارة الدولة عموما والمؤسسة العسكرية خصوصا"، مشيرة الى أن "رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي العدول عن قراره له انعكاسات سلبية على المقاتلين والشعب".واضافت، "في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، الا انه حصل عكس ذلك تماما ابرز قادة النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية مهمة من سيطرتهم البغيضة".

يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، احال الاسبوع الماضي قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما اكد عبد المهدي، اليوم الاحد، ان لا رجعة عن قراره بإحالة الساعدي الى الامرة.