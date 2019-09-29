اعتبرت عضو مجلس النواب العراقي عُــلا عــودة لايذ الناشي، الاحد، رفض رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى العدول عن قراره بتجميد قائد قوات مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي له انعكاسات سلبية على المقاتلين والشعب.
واضافت، "في تاريخ الأمم والشعوب يكرم ويحتفل بالمقاتلين الشجعان الذي سطروا ملاحم مشرفة في الدفاع عن الوطن، الا انه حصل عكس ذلك تماما ابرز قادة النصر على تنظيم داعش الإرهابي وتحرير مدن وقصبات عراقية مهمة من سيطرتهم البغيضة".
يشار الى أن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، احال الاسبوع الماضي قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب عبد الوهاب الساعدي الى امرة وزارة الدفاع، فيما اكد عبد المهدي، اليوم الاحد، ان لا رجعة عن قراره بإحالة الساعدي الى الامرة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة تحذر من 'انعكاسات سلبية' لرفض عبد المهدي العدول عن قرار احالة الساعدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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