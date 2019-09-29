اليوم.. حمدوك يصل إلى باريس للقاء الرئيس الفرنسي

الأحد 29 سبتمبر 2019

حمدوك

كتب متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك سيصل إلى العاصمة الفرنسية باريس اليوم الأحد، قادماً من نيويورك على رأس وفد رفيع المستوى، وذلك في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون.



وتأتي زيارة حمدوك تلبية لدعوة ماكرون، وكان يفترض أن تجرى قبل أسبوعين لكن تم تأجيلها بطلب من الجانب الفرنسي.

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وقال مدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية السودانية السفير محمد الغزالي، في تصريح صحفي، إن رئيس الوزراء ووفده سيلتقون بالمسؤولين بوزارات الاقتصاد والمالية والخارجية الفرنسية بجانب لقاء مماثل بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه بباريس، مشيرا إلى أن الزيارة ستناقش سبل دفع وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

ووصفت وكالة السودان للأنباء الرسمية زيارة حمدوك لباريس بأنها مهمة وذات دلالات عديدة وتأتي تأكيدا للمواقف الفرنسية الداعمة للثورة المجيدة منذ اندلاعها.

ومن على منصة الأمم المتحدة بنيويورك، أشاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالثورة السودانية، وشجاعة السودانيين في تحقيق السلام، مطالباً بضرورة إزالة الخرطوم من لائحة واشنطن للدول الراعية للإرهاب.

وسارعت فرنسا بإرسال وزير خارجيتها جان لودريان إلى الخرطوم فور تشكيل الحكومة الانتقالية، في 16 سبتمبر/أيلول الجاري، لتأكيد دعمها للسودان من أجل عبور المرحلة التي يمر بها، ووعد لودريان وقتها بمنحة فرنسية عاجلة للسودان تقدر بـ67 مليون يورو.