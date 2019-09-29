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عاجل.. اندلاع حريق في قطار الحرمين والدفاع المدني يطلب مساعدة الطيران (فيديو)

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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الأحد 29 سبتمبر 2019

صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

عاجل.. اندلاع حريق في قطار الحرمين والدفاع المدني يطلب مساعدة الطيران (فيديو)

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الخليج 365 ـ متابعات

اندلع قبل قليل حريق بسقف قطار الحرمين في المملكة العربية .

 

وأكدت إمارة مكة المكرمة أن حريقا اندلع بسقف محطة #قطار_الحرمين في جدة دون تسجيل إصابات حتى اللحظة.

 

وبحسب المصادر فقد اندلع الحريق في منطقة السليمانية بمدينة جدة.

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ولم تتوفر حتى اللحظة معلومات حول الأسباب التي أدت إلى اندلاع الحريق.

 

وذكرت المصادر أن الدفاع المدني السعودي باشر عمله في إخماد الحريق.

 

وقالت المصادر أن الدفاع المدني طلب مساعدة الطيران لإخماد الحريق.

 

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