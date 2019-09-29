أكّد النائب ​هاغوب ترزيان​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "حق التظاهر والتعبير مصان ب​الدستور​ والصرخة التي تعلو من أجل المطالب المعيشية محقة والمواطن لم يعد قادراً على العض على جرحه من وجعه الكبير و الأملاك العامة ملك الشعب أي المتظاهرين فحافظوا عليها، لذلك نهيب بالمتظاهرين عدم ​قطع الطرقات​ على إخوتهم المواطنين لأن وجعهم واحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترزيان: نهيب بالمتظاهرين عدم قطع الطرقات على إخوتهم المواطنين لأن وجعهم واحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.