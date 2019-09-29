أردوغان: أصبحنا من بين 10 دول في العالم تصنع وتصمم وتواصل إنتاج سفنها الحربية بإمكاناتها الوطنية

أكّد الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ أن "المستجدات في ​العالم​ و​البحر المتوسط​ في الآونة الأخيرة تعطينا مؤشرات بأن نكون أقوى في البحار"، مشيرًا الى أن "​تركيا​ اليوم أصبحت من بين 10 دول في العالم تصنع وتصمم وتواصل إنتاج سفنها الحربية بإمكاناتها الوطنية".

وشدد أردوغان على "أننا مصممون على بلوغ أعلى المستويات بإمكانات محلية في تكنولوجيا المعدات البحرية و​الصواريخ​ والأنظمة الالكترونية والمدافع البحرية".