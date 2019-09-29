أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "المستجدات في العالم والبحر المتوسط في الآونة الأخيرة تعطينا مؤشرات بأن نكون أقوى في البحار"، مشيرًا الى أن "تركيا اليوم أصبحت من بين 10 دول في العالم تصنع وتصمم وتواصل إنتاج سفنها الحربية بإمكاناتها الوطنية".
وشدد أردوغان على "أننا مصممون على بلوغ أعلى المستويات بإمكانات محلية في تكنولوجيا المعدات البحرية والصواريخ والأنظمة الالكترونية والمدافع البحرية".
كانت هذه تفاصيل خبر أردوغان: أصبحنا من بين 10 دول في العالم تصنع وتصمم وتواصل إنتاج سفنها الحربية بإمكاناتها الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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