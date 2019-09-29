شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد متهما "العفو الدولية" بالانحياز لجماعة الإخوان: فقدت مصداقيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، رفضه التام والمطلق لاتهامات منظمة العفو الدولیة للسلطات المصریة بحرمان المواطنین من الاستمتاع بحق حریة الحركة والتنقل وحق التجمع السلمى.

واتهم عابد منظمة العفو الدولية بأنها تتدخل فى الشأن الداخلى المصرى، قائلا: "وهذا أمر مرفوض"، مؤكدا أن اتهاماتها لا أساس لها من الصحة وهى تتناول الشأن المصرى بالتناقض الصارخ وعدم الموضوعیة والمیل إلى تبنى مزاعم وإدعاءات لا تستند على أى مرجعیة حقوقیة حقیقیة وتمیل إلى كونھا اتھامات ذات طبیعة سیاسیة منحازة وفى كثیر من الأحیان مغرضة.

وقال النائب علاء عابد، إن هذه المنظمة التى أصبحت غير صادقة ولها أهداف مشبوهة وخبيثة فى تناولها للأوضاع المصرية خلال المرحلة الأخيرة استندت فى ذلك إلى إغلاق عدد من الطرق و4 من محطات مترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، وأنه على الرغم من أن ھذا الإغلاق كان بسبب إجراء بعض الإصلاحات في ھذه المحطات بحسب المتحدث باسم ھیئة السكك الحدیدیة المصریة.

جدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تتدخل بشكل سافر فى الشأن الداخلى المصرى وتعمل على التحريض المستمر، بعدما قامت المنظمة بتوجيه إرشادات داعمة للمتظاهرين ضد الدولة اليوم عبر صفحتها على تويتر فى محاولة منها لتقديم غطاء سياسى لجماعة الإخوان لإثارة الفوضى داخل البلاد.