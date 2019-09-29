شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. تقرير جديد يكشف تزييف وأكاذيب الجزيرة للحقائق فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة "ماعت" تقريرا بالفيديو يكشف فضائح قناة الجزيرة القطرية، وأكاذيبها التى تنشرها من أجل التأثير على الدولة المصرية، خلال الأيام الماضية، وسعيها لنشر الفوضى فى الشارع المصري، بنشر الأكاذيب والمواد الفيليمة والصور القديمة، على أنها تظاهرات جديدة فى الشارع.

التقرير رصد أكاذيب القناة القطرية، وأفعالها وسقطاتها التى قامت بها من أجل نشر الفوضى، بالاعتماد على الأكاذيب والتزييف المستمر، وكشف الفيديو بالأدلة والبراهين الجرائم المهنية التى ارتكبها قناة الجزيرة، خلال أحداث يوم الجمعة الماضية، والفيديوهات التى قامت بتزييفها وفبركتها، والترويج على أنها حقيقة.