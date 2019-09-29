كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ظريف": الولايات المتحدة تشن حربا إلكترونية على إيران لن تكون قادرة على انهائها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" بأن إيران متورطة حتى يومنا هذا في حرب إلكترونية مع الولايات المتحدة كانت قد بادرت بها واشنطن منذ وقت طويل.

وأفادت الأنباء، أن حوالي خمس أجهزة طرد مركزي إيرانية، تستخدم لتنقية اليورانيوم، تعرضت للدمار فيزيائيًا نتيجة للهجوم الإلكتروني باستخدام دودة كمبيوتر طورتها الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن طهران ذكرت، أنها واجهت "مشاكل بسيطة" فقط في أجهزة الطرد المركزي التابعة لها.

واستذكر "ظريف"، عملية الألعاب الأولمبية، التي قيل إنها بدأت من قبل الرئيس جورج دبليو بوش في العام 2006 واستمرت في ظل إدارة أوباما، والتي سعت إلى وقف تطوير البرنامج النووي الإيراني.

كما أشار "ظريف"، إلى هجمات دودة الكمبيوتر التي شنتها شركة Stuxnet على المنشآت النووية الإيرانية، والتي قيل إن الولايات المتحدة وإسرائيل خططت لها ونفذتها.

وقال وزير الخارجية الإيراني: "هناك حرب إلكترونية مستمرة. بدأت الولايات المتحدة تلك الحرب الإلكترونية، بمهاجمة منشآتنا النووية بطريقة خطيرة للغاية وغير مسؤولة يمكن أن تقتل ملايين الناس. هناك حرب إلكترونية وإيران متورطة في تلك الحرب الإلكترونية".

في الوقت نفسه، حذر "ظريف"، واشنطن، من أن "أي حرب" تبدأها الولايات المتحدة "لن تكون قادرة على انهائها، بما في ذلك الحرب الإلكترونية.

ذُكر أن دودة الكمبيوتر الخاصة بشركة Stuxnet قد أضرت بألف من بين 5000 جهاز طرد مركزي في مصنع نطنز الإيراني من خلال تسريعها إلى ما بعد السرعات الآمنة. وقللت طهران من التقارير عن الأضرار، حيث قال الرئيس الإيراني، آنذاك، محمود أحمدي نجاد، إن الهجوم الإلكتروني تسبب في "مشاكل بسيطة في بعض أجهزة الطرد المركزي".

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تم تنفيذ تطوير Stuxnet بالتعاون بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وفقًا لصحيفة" نيويورك تايمز"، نقلاً عن مسؤولين مجهولين. لم تعترف واشنطن رسميًا أبدًا بأنها مسؤولة عن الهجوم الإلكتروني.

جدير بالذكر، أن إيران انتقدت الولايات المتحدة لقرارها "اللاإنساني" بمنع وزير خارجيتها - الذي يحضر اجتماعات قمة الأمم المتحدة - من زيارة دبلوماسي إيراني في المستشفى في نيويورك.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية يوم أمس السبت عن نائب وزير الخارجية "عباس أراغشي" قوله أن الولايات المتحدة أخذت القضايا الإنسانية "رهينة" لأسباب سياسية.

ومنعت السلطات الأمريكية وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" من زيارة مستشفى في نيويورك لمقابلة سفير إيران لدى الأمم المتحدة ماجد تخت رافانشي، الذي يخضع لعلاج السرطان.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها لن تسمح بطلب السفر إلى المستشفى إلا إذا أطلقت إيران سراح أحد المواطنين الأمريكيين الذين تم احتجازهم "بشكل غير مشروع".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية: "لقد احتجزت إيران بصورة غير مشروعة عدة مواطنين أمريكيين لسنوات، على حساب أسرهم وأصدقائهم الذين لا يستطيعون زيارتهم ".