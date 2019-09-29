كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق رياضي سعودي على استضافة قطر لخمسة رياضيين إسرائيليين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح خالد أبوغانم الإعلامي الرياضي السعودي، اليوم الأحد، أن مشاركة خمسة رياضيين إسرائيليين في الوفد الإسرائيلي لبطولة العالم لألعاب القوى، التي افتتحت في العاصمة القطرية الدوحة ليس بشيء جديد ولا مستغرب.

وأكد أبوغانم في تصريحات صحفية، على أن نظام الحمدين، الذي اعتاد على الكذب والتزييف تربطه علاقات قوية بإسرائيل، وزارها عدة مرات والتقي بكثير من مسؤوليها.

وأشار الإعلامي الرياضي السعودي، إن نظام الحمدين يدعي عدم حرص الدول العربية على القضية الفلسطينية، بينما هو باعها فعليًا ولا تعني لهم القضية الفلسطينية أي شئ سوى أنها ورقة يلعبون بها على مشاعر البسطاء والجماهير، ولكن هذه الأمور لم تعد تنطلي على الشارع العربي.

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وقال، إن هذا التوقيت الحرج من عمر القضية الفلسطينية كان ينبغي أن يكون فيه موقف مشرفة لقطر تجاه قضيتنا الأم، ولكن إعلام الحمدين، الذي إعتاد على الكذب والتدليس لا يمكن أن يكون له مواقف مشرفة تجاه قضايانا العربية.

هذا وقد استلمت دولة قطر العَلم لاستضافة الدورة المقبلة منها في العام 2019، سيتم إقامة نفس المراسم في العام 2019 لتسليم العَلم لمدينة يوجين الأمريكية، التي ستستضيف البطولة في العام 2021.

تستضيف مدينة الدوحة أكثر من 203 دولة و3500 رياضي ونحو 10.000 ضيف دولي و30 ألف مشجع من خارج دولة قطر وأكثر من 200 ممثل لوسائل الإعلام، سيتم بث ثالث أكبر المنافسات الرياضية في العالم في أكثر من 200 دولة وسيصل البث إلى نحو 7 ملايين مشاهد، وعلاوة على ذلك، ستقام انتخابات كونجريس الاتحاد الدولي في مدينة الدوحة.

