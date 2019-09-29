كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة: باكستان تنتهك وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خرقت باكستان وقف إطلاق النار على طول خط السيطرة (LoC) في قطاعي مندهار وبالاكوت في قسم مندار في منطقة بونش، وفقًا لما كتبته صحيفة "آشيان نيوز إنترناشونال" على صفحتها على "تويتر".

واشتدت التوترات بين الهند وباكستان في الأشهر الأخيرة ، حيث تبادلت الدولتان إطلاق النار على طول خط السيطرة في كشمير. كلا الطرفين يلومان بعضهما البعض على انتهاكات الهدنة.

خط السيطرة، هو الحدود الفعلية بين الهند وباكستان التي تفصل بين منطقة كشمير، والتي يسيطر جزء منها على كلا البلدين.

توترت العلاقات المتوترة تقليديا بين البلدين بعد أن أسقط الجيش الباكستاني طائرتين حربيتين هنديتين في منطقة كشمير المتنازع عليها في فبراير.

وبحسب ما ورد، ردت القوات المسلحة للبلاد على غارة جوية سابقة قامت بها طائرة هندية ضد ما زعمته نيودلهي أنه معسكر جيش محمد.

واتهمت الهند، باكستان، بدعم الإرهابيين والتورط في هجوم قاتل على قوات الشرطة شبه العسكرية الهندية في ولاية جامو وكشمير. باكستان ترفض المزاعم.

يعود تاريخ قضية كشمير إلى عام 1947، عندما أصبح البلدان مستقلين عن بريطانيا وادعوا لاحقًا أن المنطقة تنتمي إليها.

وحذر وزير الدفاع الهندي، راجناث سينغ، باكستان، اليوم الأحد، بشكل غير مباشر من أن القوات المسلحة لبلاده في حالة تأهب وجاهزة لتحييد أي محاولات لزعزعة استقرار الهند من خلال الإرهاب.

جاء تحذير وزير الدفاع الهندي، بعد أن شاهد التدريبات البحرية وشارك في جلسة اليوجا مع أفراد البحرية على متن حاملة الطائرات الهندية INS Vikramaditya، والتي يتم نشرها حاليًا على طول الساحل الغربي للهند.

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وأثناء إقامته ليلة أمس على INS Vikramaditya، شهد "سينغ" مناورات عسكرية تشمل غواصات وفرقاطات وناقلة.

وقال "سينغ" لوسائل الإعلام على متن السفينة ، دون تسمية باكستان: "لا يزال خطر وقوع حوادث إرهابية على طول الساحل الهندي، وتشارك دولة مجاورة في أعمال شائنة لزعزعة استقرار الهند".

وأضاف: "عندما تطرح مسألة بلدنا المجاور، فأنت تعلم جيدًا أنه لزعزعة الاستقرار وتفتيت الهند، فإنها تستمر في اتخاذ إجراءات شنيعة".

ونقلت تقارير إعلامية عنه قوله: "يجب أن تتمتع أي دولة في العالم بالأمن الكافي لنفسها. لا يمكننا استبعاد أي احتمالات (للتهديدات الإرهابية)".

وأوضح وزير الدفاه الهندي، أن الحكومة المركزية لديها ثقة تامة في قدرة البحرية الهندية على ضمان الأمن البحري.

وأضاف، أن البلاد مصممة على منع تكرار الهجمات الإرهابية التي يشنها الإرهابيون المتمركزون في باكستان في مومباي في نوفمبر 2008 والتي أودت بحياة 166 شخصًا وأصابت أكثر من 300 مواطن هندي آخر.

كما قال "سينغ": "أستطيع أن أقول هذا بإيمان تام بأن قواتنا البحرية الهندية تتمتع بحضور قوي ومتيقظ هنا من أجل الأمن البحري. ليس هناك ذرة من الشك".

وتابع وزير الدفاع الهندي: "لا يمكننا أن ننسى ما حدث في 26.11.2008 [هجوم مومباي]. إذا حدث خطأ ما مرة واحدة، فيجب ألا يتكرر ذلك مرة أخرى بأي ثمن. لذلك، تظل قواتنا البحرية وخفر السواحل الهندية متيقظتين دائمًا".

وأشار المسؤول، إلى أن الجميع في جميع أنحاء العالم يعرفون ماذا سيحدث للإرهابيين في حالة اختيارهم للهجوم.

وأوضح وزير الدفاع الهندي: "ليس فقط في الهند، العالم كله يعرف ماذا سيحدث للإرهابيين".