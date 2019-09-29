كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بقائها هو إحتلال".. سوريا تطالب بانسحاب القوات الأجنبية من أراضيها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر وزير الخارجية السوري وليد المعلم، كل من الولايات المتحدة والتركية، من رفض سحب قواتها فورا من الأراضي السورية، حيث طالب منهم سحب قواتهم من بلاده، مؤكدا علي أن الحكومية السورية لها الحق في اتخاذ إجراءات مضادة في حالة رفضها الانسحاب.



و أضاف "العلم"، خلال كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، أمس، قائلا: "إن أي قوات أجنبية توجد على أراضينا، دون طلب منا، هي قوات احتلال، وعليها الانسحاب فورًا، وإن لم تفعل فلنا الحق في اتخاذ كل الإجراءات المكفولة بموجب القانون الدولي إزاء ذلك".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر، العام الماضي، باستكمال انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ولكن تم إقناعه فيما بعد بترك بعض القوات هناك لضمان عدم تمكن مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية من استنئاف نشاطهم.



ويذكر للولايات المتحدة نحو ألف جندي في سوريا للتصدي لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية، وقامت تركيا أيضًا بتوغل عسكري في شمال سوريا مستهدفة مقاتلي التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردية.