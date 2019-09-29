كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد العزيز الفغم.. مواقف لا تُنسى (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تظاهرة واسعة تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي، حزناً على مقتل اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي قتل أثناء زيارة لصديقه فيصل بن عبدالعزيز السبتي، بمنزله بحي الشاطئ بمحافظة جدة، حيث دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء (عبدالعزيز الفغم) و(ممدوح آل علي) فخرج الأخير من المنزل، وعاد وبحوزته سلاح ناري وأطلق النار على "الفغم"

مواقف لا تنسى

وللواء "الفغم" العديد من المواقف التي لا تنسى، مع الملك سلمان بن عبد العزيز، وغيره من الرؤساء، سواء في المناسبات الخاصة، وأثناء المحافل الدولية، والتي تنم عن فقدان شخص كان يتمتع بالكفاءة العالية، والأفعال السديدة، وصانع متقن.

يمنع الملك سلمان من السقوط

وتأتي أولى هذه المواقف التي تثبت جدارة اللواء "الفغم"، في 05/أكتوبر/2017، أثناء زيارة للملك سلمان إلى موسكو، حيث أظهر مقطع فيديو حينها حرصه على سلامة الملك سلمان في أدقّ التفاصيل، بعد أن وضع يده أمام خادم الحرمين الشريفين أثناء نزوله من سلم الطائرة، بعد توقّف السلم بشكل مفاجئ

إشادات كبيرة

وأثار هذا الموقف آنذاك الذي يشير إلى يقظة رجل غير عادي، إلى إشادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، مؤكدين أنّ هذه الصور توضح عمق العلاقة الأبوية الكبيرة بين الملك سلمان وحارسه الشخصي، وتؤكد عظيم الوفاء والمحبة والتقدير.

"الفغم" والقمة العربية

في 29 مارس عام 2017، تكرر موقف مشابه، أثناء القمة العربية، حيث حظيت نباهته واستجابته على إعجاب مستخدمي مواقع التواصل كذلك، بعد تداول مقطع فيديو سقوط الرئيس اللبناني.

يقظة دائمة

وشد انتباه متناقلي الفيديو سرعة التفات "الفغم" للموقف بعدما سمع دوي سقوط الرئيس اللبناني، حيث فزع وعيناه صوب خادم الملك الشريفين، فيما أبدى النشطاء إعجابهم بما يسجله "الفغم" دائماً أثناء حراسته للملك من مواقف مشرفة وحرص شديد في حراسة أهم قادة العالم العربي.

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حياته وتدرجه

وتخرج "الفغم" من كلية الملك خالد العسكرية التابعة لوزارة الحرس الوطني بعدها جاء تعيينه من قِبل الحرس الوطني باللواء الخاص، ثم نُقلَ للحرس الملكي في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز، واستمر حارساً شخصياً للملك سلمان بن عبد العزيز، ورقاه ترقية استثنائية من رتبة عميد إلى لواء عام 2017.

والده

ووالده هو بداح عبدالله الفغم، عمل مرافقاً شخصياً للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه في كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاماً.

عمله مع الملك عبدالله

وعمل اللواء الراحل قرابة 10 أعوام، مع الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، الذي تدرّج خلالها حتى وصل إلى الحارس الشخصي للملك.

إخلاص شديد

عرف عن "الفغم" إخلاصه الشديد، وهو ما دفع الملك سلمان ليختاره حارسًا شخصيًا له، بجانب تميزه بمهاراته الاحترافية، وسرعة بديهته، وحسن تصرفه.

ألقاب عديدة

ولقب اللواء "الفغم" بالعديد من الألقاب حيث لقبه السعوديون بـ "ظل الملوك" و"الحارس الأمين" و"الرجل المناسب في الوقت المناسب" وذلك لاحترافيته وحرصه على مرافقة الملك في كل مكان وفي مختلف المناسبات الرسمية، ما جعله يحوز لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قِبل منظمة الأكاديمية العالمية في عام 2017.